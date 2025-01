Desentendimento entre irmãos termina em morte no bairro São Francisco, em Oriximiná

Corpo de Bombeiros Civil realizou a remoção do corpo — Foto: Rede Sociais/Reprodução

O caso aconteceu na noite de domingo (12). A Polícia Civil investiga o caso.

Uma tragédia familiar foi registrada na noite de domingo (12), no bairro São Francisco, em Oriximiná, no oeste do Pará. Segundo informações repassadas pelo comandante do 41º BPM, Major Loris Figueira, o caso aconteceu após um desentendimento entre dois irmãos que estavam consumindo bebidas alcoólicas dentro de casa.

De acordo com a PM, durante a discussão, houve uma luta corporal entre os irmãos. Em determinado momento, um deles atingiu a cabeça do outro, que caiu ao chão. Mesmo após a queda, o agressor continuou desferindo golpes contra o irmão, o que resultou na morte da vítima ainda no local.

A Polícia Militar constatou o óbito assim que chegou ao local do crime e acionou a Polícia Civil para realizar a perícia. O Corpo de Bombeiros Civil também foi mobilizado para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao necrotério da cidade.

O irmão acusado do homicídio foi preso em flagrante e conduzido para Unidade Integrada de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/18:09:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...