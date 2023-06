Depois de 85 anos, Sonho de Valsa não é mais bombom

Sonho de Valsa não é mais bombom, agora é wafer – (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O produto passou a ser vendido na nomenclatura wafer, com mudanças na embalagem

O Sonho de Valsa não é mais um bombom. Isso mesmo, o doce que surgiu há 85 anos mudou de nome, desde o ano passado ele é vendido pelo nome de wafer. A decisão partiu da Mondeléz, dona da Lacta, fabricante do produto, que com a alteração está pagando menos impostos.

Como o Sonho de Valsa era considerado um bombom, pelo formato e o modo como era embalado, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) cobrava um tributo de 5% sobre a mercadoria. Então, a Mondeléz mudou para uma embalagem mais selada, sendo classificado agora para “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos”.

Assim, todo esse movimento é dentro da lei e a empresa não precisa mais pagar o IPI sobre o produto, já que o wafer tem tributação zero.

O ex-bombom Sonho de Valsa surgiu em 1938 e sua receita é a mesma desde então: recheio de massa de castanha de caju, casquinha de wafer, cobertura de chocolate meio amargo e ao leite. A mudança não afeta em nada a receita, a única coisa que mudou mesmo é o nome.

Estratégia conhecida

Marcas como Garoto e McDonald’s já utilizaram da mesma tática. Em 2021, o bombom Serenata de Amor também passou para a categoria de wafer. Neste ano, o McDonald’s mudou a nomenclatura do sorvete, que passou a ser vendido como bebida láctea, que possui alíquota zero de PIS/Cofins.

Desde 2015, os chocolates e sorvetes têm uma alíquota de 5% sobre o preço de venda. Isso explica as brechas encontradas pelas empresas no sistema tributário brasileiro, porque, dependendo do enquadramento do produto, ele tem um valor de imposto diferente.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/16:36:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...