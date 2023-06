Homem dopava a esposa para cometer estupro, gravar e postar no XVídeos

Na imagem, um homem de costas, sendo preso por um agente da polícia civil (Reprodução/PCMS-DAM).

Segundo a polícia, a vítima foi procurada por um desconhecido nas redes sociais, onde ficou sabendo dos abusos

Um homem de 28 anos foi preso, na última quinta-feira (15), em Campo Grande – MS, por suspeita de dopar a própria esposa para estuprá-la, gravar e postar os vídeos no site de conteúdo pornográfico do Xvídeos. Segundo as investigações, um desconhecido que assistia aos vídeos na plataforma procurou a vítima pelas redes sociais.

A ex-esposa do suspeito procurou a Delegacia da Mulher de Corumbá para denunciar os abusos, após descobrir, por meio desse desconhecido, que haviam vários vídeos no site.

Com o início das investigações, os vídeos foram retirados do ar e, ao serem analisados, a polícia concluiu que a mulher aparecia nos vídeos desacordada, impossibilitada de resistir aos abusos.

Ainda de acordo com as análises, as autoridades identificaram o autor do crime por meio de um sinal na mão esquerda do suspeito que coincidiam com as imagens do sistema policial, já que ele havia sido preso semanas antes por violência contra a mulher.

O celular do investigado foi apreendido e o homem teve a prisão preventiva decretada.

Fonte: Carolina Mota e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/16:36:01

