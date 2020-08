Menina de 3 anos é levada por pipa e voa alto por 31 segundos; veja vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A menina sofreu ferimentos leves no rosto, além do grande susto. As imagens foram vistas por mais de 1,6 milhão de pessoas nas redes sociais.

O incidente aconteceu na cidade de Hsinchu. Os vídeos mostram várias pessoas preparando as pipas para um festival, quando de repente a multidão começa a gritar ao perceber que uma criança ficou presa a uma das peças e foi erguida no ar.

