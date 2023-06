Polícia pede à Justiça exumação de corpo após família sepultar bebê trocado no Pará

Hospital Geral de Parauapebas (HGP) — Foto: Prefeitura de Parauapebas/Reprodução

Crianças nasceram no Hospital Geral de Parauapebas. Famílias fizeram boletim de ocorrência, mas apenas um corpo foi sepultado.

A Polícia Civil pediu à Justiça que autorize a exumação do corpo do bebê recém-nascido sepultado pela família errada em Parauapebas, no sudeste do Pará. A troca de bebês ocorreu na semana passada.

Segundo o hospital, os dois bebês morreram após o parto, mas apenas um corpo foi sepultado. A polícia investiga a troca e o desaparecimento do outro bebê, que nasceu-prematuro de 6 meses.

“Diligências são realizadas para coletar informações sobre o ocorrido”, informou a polícia em nota.

O pedido de exumação ao poder judiciário foi confirmado nesta sexta-feira (16) pela polícia, que não passou detalhes sobre as investigações, que estão sob sigilo.O g1 pediu informações sobre análise do caso ao Tribunal de Justiça e aguarda resposta.

O corpo sepultado é de uma menina e e foi sepultado pela família que achava estar enterrando o menino prematuro de 6 meses.

Eles acharam a criança grande, mas abalados, não suspeitaram que o bebê fosse trocado. A mãe ainda estava internada. Logo após o sepultamento, a família foi procurada pela funerária que avisou sobre a troca dos bebês.

Os dois recém-nascidos morreram no parto, segundo o Hospital Geral de Parauapebas (HGP) no domingo (4) – relembre no vídeo abaixo.

A mãe da criança enterrada por engano é da cidade de Eldorado dos Carajás, também no sudeste do estado. As duas famílias fizeram boletim de ocorrência.

Já a gestação do bebê que nasceu prematuro era considerada de risco e, de acordo com os profissionais de saúde à mãe, ele não sobreviveu ao parto, segundo a mãe, Débora Barata.

“Estou procurando meu filho, porque não sei se enterraram, se ainda está no hospital, porque um bebê de seis meses prematuro às vezes pegam para fazer estudos. Mas eu não sei se enterraram, se está vivo. Sei que eu saí de lá e eles falaram que o coraçãozinho dele tinha parado”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas pediu a abertura de sindicância para apurar os fatos ocorridos na maternidade do hospital geral. A gestão municipal pontuou que os servidores envolvidos já foram identificados e afastados momentaneamente. O g1 pediu informações sobre o caso nesta sexta-feira e aguarda retorno.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/16:26:28

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...