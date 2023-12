Deputado Alexandre Leite reage a assalto e mata suspeito em São Paulo

O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) reagiu a um assalto e matou um suspeito na noite deste sábado (16) com uma arma de fogo na zona sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de assalto.

O que aconteceu

Alexandre e a esposa estavam no carro deles em uma avenida do Jardim Umuarama, na região de Interlagos, quando foram abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.

Houve troca de tiros, e o suspeito que conduzia a moto foi baleado por Alexandre e morreu. A identidade dele não foi informada pela SSP.

Fuga a pé. Segundo a SSP, o outro suspeito tentou roubar uma outra motocicleta, mas não conseguiu e fugiu a pé.

No carro de Alexandre, foram constatados dois disparos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O pai dele, o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), relatou que, dois de três disparos atingiram o veículo do filho. A perícia foi acionada.

Segundo Milton Leite, o filho tem porte de arma.

O pai do deputado disse ainda que a dupla teria cometido outro assalto pouco antes de abordar Alexandre e a esposa. A informação foi encaminhada pela reportagem à SSP, que ainda não se manifestou.

Milton Leite contou que o filho e a família estão abalados. “Eu, que estou em casa, estou abalado, imagine ele? A gente não queria que isso acontecesse. Como fica a família desse bandido agora, na véspera do Natal?”.

Comunicado encaminhado pela equipe do deputado afirma que “Alexandre e a esposa passam bem, lamentam o ocorrido, e já estão colaborando com as autoridades”.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/07:42:45

