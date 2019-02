Deputado Wladimir é flagrado em conversa obscena durante votação no plenário

O deputado federal paraense Wladimir Costa foi flagrado trocando mensagens de caráter obsceno durante a votação que arquivou a denúncia de corrupção contra Michel Temer, na Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (02).

Nas imagens, capturadas e compartilhadas pelo fotógrafo Lula Marques, Wlad aparece em conversas com duas mulheres enquanto seus colegas votavam. Em uma delas, o parlamentar sugere que ela envie imagens de seu traseiro para ele.

“Mostra a tua bunda, mostra, afinal não são suas profissões que a destacam como mulher e sua ‘bumba’. Vai lá e põe aí garota”, pediu Wlad.

Em resposta, a mulher pede para que Wladimir Costa use seu tempo fazendo “coisas mais úteis”.

Ainda em plena sessão, o deputado paraense continua seus “ataques” tentando conquistar alguma de suas interlocutoras. Em uma delas, Wladimir parece inconformado com a recusa da mulher, que chega a dizer que não tem “estômago” para aturá-lo.

Abusando dos erros de português, Wlad responde com tristeza:

“Suas ausencias e varias invenções pra me abandonar aí, hoje sei de tudo com provas, mas enfim, se estas mas feliz com eles siga em frente prefiro ser ultra seletivo e modelo como um ser MONOGÂMICO”, finaliza o deputado, enquanto uma das sessões mais importantes do ano acontece ao fundo.

Confira os flagras:



