Desafio da Pecuária Responsável abre inscrições para o Pará. Prêmio é de R$ 15 mil

Paraenses de todas as idades, formações e profissões podem propor iniciativas sustentáveis para o trabalho com rebanhos leiteiros ou de corte. (Foto:Divulgação/Reprodução)

O Pará possui 23,9 milhões de bovinos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para incentivar o desenvolvimento de práticas sustentáveis para esse rebanho, seja de corte ou de leite, a Phibro Saúde Animal convida os interessados do Pará a inscrever suas ideias na segunda edição do Desafio da Pecuária Responsável. A melhor proposta de prática de sustentabilidade para a pecuária de corte ou de leite receberá R$ 15 mil.

O cadastro de projetos pode ser realizado até 30 de maio, às 23h59, em www.pecuariaresponsavel.com. Não há restrição de cidade, gênero, idade, formação e profissão. O regulamento completo e o passo a passo necessário para inscrição, desenvolvimento e apresentação das ideias estão disponíveis no site. De junho a setembro, as 10 iniciativas selecionadas nessa primeira fase terão curadoria especial e gratuita de Mauricio Palma Nogueira, da consultoria Athenagro.

“O desafio consiste na elaboração, por parte dos participantes, de ideias executáveis e aplicáveis ligadas às práticas sustentáveis, que tenham as pessoas como motor de transformação”, explica Camila Ferraz, gerente de marketing da Phibro na América do Sul. “A construção de uma pecuária responsável é colaborativa e, por isso, investimos em pessoas para aprimorar a produção, beneficiando o bem-estar animal, a segurança dos alimentos e a proteção do planeta.”

O comitê técnico do Desafio da Pecuária Responsável é formado por Athenargro, Instituto Be.Animal, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (Abiec), Notícias do Front e Embrapa Gado de Leite. A segunda edição tem patrocínio de Beckhauser, Friboi, Integral Certificações e Vetoquinol Saúde Animal, além de contar com o apoio de cerca de 130 empresas e entidades de classe.

“A responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG) ganha cada vez mais relevância no agronegócio. O Desafio da Pecuária Responsável busca, mais uma vez, contribuir para ações práticas que abarquem obrigatoriamente os três pilares da sustentabilidade”, afirma o country manager da Phibro Saúde Animal no Brasil, Mauricio Graziani.

Sobre a Phibro Saúde Animal

A Phibro Saúde Animal é uma das mais importantes indústrias veterinárias e de nutrição animal do mundo. Criada em 1916, nos Estados Unidos, está presente no Brasil há 25 anos, oferecendo produtos para suínos, aves, bovinos de corte e de leite, peixes e camarões, além de oferecer soluções para a produção de fontes energéticas renováveis. A empresa é uma das pioneiras no agronegócio a divulgar relatório completo de ações sobre responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês), dando transparência à sua atuação nesse campo em nível global. Para mais informações, acesse: www.pahc.com/brasil.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 10/05/2023/16:40:17 com informações Rafael Iglesias – Texto Assessoria

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...