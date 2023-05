UNAMA realiza visita técnica em Navio Hospital Escola Abaré

O objetivo é proporcionar aos estudantes de Farmácia um trabalho voltado para comunidades ribeirinhas (Foto:Dviulgação Unama)

Dentro das atividades das Oficinas Ubíquas do grupo Ser Educacional, a UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, realiza em Santarém uma visita técnica no Navio Hospital Abaré. A iniciativa é do curso de Farmácia que montou um cronograma com acadêmicos do 3º, 5 º e 7º períodos, com intuito de apresentá-los um pouco mais a realidade da área profissional. As visitas iniciaram-se na última sexta-feira (5) e seguem até o dia 10 de maio.

Durante as visitas, sob supervisão do docente Adenilson Barroso, os estudantes têm a oportunidade de conhecer a história do Abaré, sua atuação, forma de trabalho, suas expedições, entendendo a sua função como pioneiro no atendimento às comunidades onde há dificuldade de acesso às unidades de saúde. Os serviços contam com atendimentos na atenção básica, de odontologia, exames médicos, vacinação, dispensação de medicamentos e procedimentos médicos de pouca complexidade, além de diversas especialidades médicas que estão presentes nas expedições.

Para o professor Adenilson Barroso, que ministra as disciplinas relacionadas a Química (em todas as suas vertentes), essa é uma experiência diferenciada pois os alunos podem conhecer de perto um Navio Hospital Escola, além de proporcionarem o acesso à saúde, com atendimentos multiprofissionais, para comunidades ribeirinhas, afastadas do meio urbano.

“Nosso objetivo dentro do Projeto Ubíqua é proporcionar a esse estudante de Farmácia um trabalho além do centro urbano. Um projeto inspirador e desafiador, para que, dessa forma, ele entenda que trabalhar com saúde na Amazônia tem seu diferencial. E é nesse sentido que o Abaré atua, atraindo diversos profissionais médicos, odontólogos, farmacêuticos, entre outros, nas expedições que são previamente organizadas e agendadas pela Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH)”, destaca o docente.

