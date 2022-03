Desaparecido, jovem de 23 anos é encontrado enforcado em Marabá

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) providenciou a remoção do cadáver para fins de autópsia (Foto:Reprodução / Site Debate de Carajás)

O corpo foi achado pela família

O corpo de Marcos Vieira Lima, de 23 anos, foi localizado por familiares dele, no início da tarde desta terça-feira (22), no bairro Francolândia, Núcleo São Félix, em Marabá, município do sudeste do estado. As informações são do site Debate Carajás.

As Polícias Civil e Militar informaram que Marcos estava desaparecido há três dias. Na tarde desta terça-feira (22), a Polícia Militar foi acionada pelos próprios familiares do rapaz com o chamado da localização do corpo do jovem.

Segundo a polícia, o corpo tinha as mãos amarradas e uma corda enrolada no pescoço, com sinais de morte por asfixia. A PM foi ao local do crime e tomou as medidas cabíveis para resguardar possíveis vestígios que levem aos responsáveis pelo violento assassinato.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML), órgão vinculado à Polícia Científica, também foi chamada e providenciou a remoção do cadáver para fins de autópsia.

