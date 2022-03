Rapaz oferece R$ 200 para beijar e levar duas menores para casa dele em MT

Um rapaz de 24 anos foi preso na noite de segunda-feira (21), no Centro de Confresa (1.160 km ao Nordeste de Cuiabá), após oferecer R$ 200 para beijar e levar duas meninas, de 14 e 11 anos para a casa dele. As vítimas correram e pediram por ajuda.

De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada por volta das 20h por populares que flagraram duas meninas assustadas e chorando em uma das ruas do centro. Uma das vítimas narrou à testemunha que um homem tentou arrastá-la para um corredor escuro.

Polícia foi até o local e encontrou as vítimas. Elas contaram que estavam caminhando quando foram abordadas pelo suspeito pelo comparsa dele. Os dois afirmaram que estavam fazendo uma pesquisa e queriam que elas respondessem algumas perguntas.

Mas, as meninas desconfiaram e tentaram sair de perto, momento em que eles insistiram no ato e fizeram a proposta de dar R$ 200 reais para elas beijarem eles e irem até a casa de um dos agressores, que segundo ele “era perto”. Foi nesse momento que ela correu gritando por socorro. Populares acolheram as meninas e acionaram a polícia.

Prisão

Enquanto a PM fazia o registro, um suspeito com as mesmas características repassadas pelas vítimas foi flagrado no estacionamento da Secretaria de Saúde, tentando pular o muro do local.

Foi dada ordem de parada, mas ele não respeitou, fugindo para dentro de outras casas vizinhas. Um dos policiais conseguiu conter o suspeito e os dois caíram de um dos muros. Ele acabou preso. Caso é investigado pela Polícia Civil.

23/03/2022

