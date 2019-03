Capitania Fluvial de Santarém alerta navegantes para que redobrem cuidados em dias de chuva

Capitania Fluvial alerta para os cuidados que devem ser redobrados em dias de chuva intensa e ventos fortes — Foto: Reprodução/Redes sociais

‘Inverno amazônico’ têm dificultado a navegação com registro de vendavais.

As chuvas frequentes em Santarém e demais municípios do oeste do Para, têm preocupado à Capitania Fluvial de Santarém (CFS) que está alertando os comandantes de embarcações e navegantes a redobrar os cuidados nesse período de “inverno amazônico”.

A Capitania ressalta que há diferença entre embarcações de pequeno e grande porte não são somente em tamanho, mas também no uso de equipamentos que ajudam os comandantes na hora de navegar pelos rios da região.

As embarcações de grande porte contam com aparelhamento superior às bajaras -pequenos barcos usados para transporte de ribeirinhos e pescadores. O alerta para os comandantes dessas embarcações é para manter o bom funcionamento de sistemas de operação como radar, entre outros.

Já para os comandantes de embarcações de menor porte, a Capitania recomenda a utilização do colete salva-vidas em todos os tripulantes e passageiros.

Outro fator que dificulta a navegação nesse período é a visibilidade, que fica menor devido às chuvas fortes. A Capitania alerta que por este motivo o uso de todos os equipamentos é indispensável na prevenção de acidentes. A recomendação é que antes de ir para os seus destinos, os comandantes procurarem se informar da previsão do tempo, para saber se está em condições de navegar.

No caso de já estarem navegando e serem surpreendidos, os comandantes das embarcações devem se proteger, abrigando-se em locais seguros.

De janeiro até o dia 12 de março, a Capitania Fluvial de Santarém não registrou nenhum acidente relacionado ao mau tempo.

A Capitania reforça que está à disposição todos os dias, 24h, com o pontão localizado no rio Tapajós. E em casos de acidentes, auxílio à navegação relacionado a salvaguarda da vida humana nos rios, entre outras orientações, a Capitania disponibiliza o número 3255-2870.

Por: G1 Santarém — PA

