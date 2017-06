Descaso – Hospital sem soro fisiológico

Já está faltando soro fisiológico no Hospital Municipal de Novo Progresso. A situação tende a piorar, segundo alerta enfermeiro!!

A falta de soro no hospital municipal chamou atenção para o descaso com atual administração daquele hospital como os munícipes.

O Alerta chegou até redação do Jornal Folha do progresso através de denuncia de usuário no WhatsApp do Jornal Folha do Progresso (93 98404-6835).

O hospital está sendo administrado pelo ex-vice-prefeito e ex- vereador Eloido Bertollo.

Conforme relatos da denunciante ela teve que procurar o medicamento na farmácia, e o enfermeiro lhe repassou que a situação está para piorar, as última unidades de luvas estariam acabando no estoque.

O Jornal Folha do Progresso enviou a denuncia e a solicitação para o Secretario de Saúde “Eloido Bertollo”, o mesmo recebeu via whatsApp e não respondeu.

O Prefeito Ubiraci Soares (PSC) respondeu ao Jornal Folha do Progresso que vai se iterar do assunto, para ele todos os recurso da saúde são repassados devidamente a secretaria e cabe ao secretário as providências da pasta.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...