Fogo no assentamento “Terra Nossa” é destaque na imprensa nacional

O G1 e a TV Globo destacou neste final de semana atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que atuou ao combate aos focos de incêndio que atingiu área do assentamento, "Terra Nossa" na região de Novo Progresso no Pará; local é um dos afetados pelo 'Dia do Fogo' em 2019. O destaque virou notícia nacional; Incêndio atinge assentamento em Novo Progresso, no sudoeste do Pará

Bombeiros conseguiram combater o fogo

Bombeiros estão usando imagens de satélite para localizar pontos de calor. MPF pediu que Polícia Federal apure ‘novas invasões e ameaças’ no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Terra Nossa.

Plantações são atingidas por focos de incêndio em área de assentamento já afetado pelo ‘Dia do Fogo’ no Pará — Foto: Reprodução

Focos de incêndio estão atingindo uma área de assentamento em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O local é um dos afetados pelo “Dia do Fogo”, como ficou conhecida uma ação criminosa para gerar queimadas ilegais em vários pontos da região em agosto de 2019.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar as “novas invasões e ameaças”.

Ao menos 50 entidades também assinaram uma carta em que alertam para o risco de conflitos e pedem que medidas sejam tomadas para garantir a segurança dos moradores.

As chamas começaram na quinta-feira (11). Neste sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou que ainda há chamas na área. Imagens de satélites estão sendo usadas no combate ao incêndio.

“Os focos estão sob controle e sendo supervisionados com auxílio da plataforma de detecção de queimadas em tempo real, com a utilização de vários satélites para localização dos pontos de calor”‘, diz um trecho da nota dos bombeiros.

Famílias do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa são as mais atingidas. Segundo elas, plantações, casas, a saúde dos assentados, além do acesso à energia e comunicação são afetados por conta do fogo.

Os moradores denunciam também que são ameaçados e que a região é “devastada” por grileiros e fazendeiros. A área também fica na região onde o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) suspendeu a concessão de novas licenças a uma mineradora.

Carta de Solidariedade ao PDS Terra Nossa

Organizações e movimentos sociais se organizaram e divulgaram neste sábado (13) uma “Carta de Solidariedade ao PDS Terra Nossa”.

Eles pedem que os órgãos competentes “tomem medidas eficientes e urgentes que protejam o PDS Terra Nossa e seus moradores, e que responsabilizem os invasores por, novamente, causar danos catastróficos e irreversíveis aos assentados e a própria floresta amazônica. Também que realizem ações urgentes e eficientes contra novas iniciativas de incêndio da floresta e grilagem”.

O Ministério Público Federal (MPF) informou que ao saber das “novas invasões e ameaças” pediu que a Polícia Federal instaurasse inquérito, no início da semana. O g1 procurou a Polícia Federal neste sábado e aguarda retorno.

Já na sexta-feira (12), o MPF também pediu “medidas urgentes” para a prefeitura de Novo Progresso e requisitou ao Incra “que a autarquia adote providências urgentes de contenção dos conflitos no assentamento. O MPF aguarda respostas dessas instituições”, informou o órgão.

O g1 procurou também a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), Incra e Ibama, entidades mencionadas pelas organizações na carta de solidariedade, para saber se foram acionados ou se acompanham a situação, e aguarda retorno. O g1 não conseguiu contato com a prefeitura de Novo Progresso.

