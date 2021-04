Desembolsou 600 reais para comprar 34 cédulas falsas de R$100,00 e acabou preso pela PF de Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Finalizada a investigação, uma vez confirmada a hipótese criminal, os envolvidos responderão pelos crimes de Moeda Falsa (Art. 289 do Código Penal) c/c ao crime de Organização Criminosa (Art. 2° da Lei 12.850/2013), podendo cumprir pena de até 20 anos de prisão. (Com informações da Polícia Federal em Marabá)

Essa ação contou com atuação da Unidade de Repressão à Falsificação de Moedas da Polícia Federal, além da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, visto saber-se que o grupo criminoso atua em diversos estados do Brasil. As investigações em relação ao caso seguem em andamento.

O flagrante ocorreu no momento em que o indivíduo deixava a referida agência com o pacote e, nesse mesmo momento, ele confessou o crime. Além disso, assumiu ter pago R$ 600,00 (seiscentos reais) pelas 34 notas falsas.

