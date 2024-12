Foto: Jornal Folha do Progreso | Uma cabeça de animal, garrafas de cachaça, vinho, cervejas, velas e muitas frutas.

Na manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, moradores da rua principal, em uma encruzilhada, se assustaram ao acordar e se deparar com uma cabeça de animal e ao lado muitas garrafas de cachaça, vinhos e cervejas e uma vela bem no meio da rua. Esse tipo de situação é conhecido como “Despacho” na umbanda, que é a realização de oferendas depositadas , em lugares como uma encruzilhada (cruzamento de estradas, ruas ou caminhos, como foi o caso), além de cruzeiro das almas, matas, rios, descampados, mares.

“Esse tipo de atividade era comum antigamente, mas isso há uns dez anos. Hoje em dia, não vemos mais esse tipo de atividade e hoje, ao acordar, ver uma cena dessas, de um animal morto, nas proximidades da minha casa é uma coisa chocante. Tenho crianças em casa e estou poupando que elas vejam a cena, porém, ninguém quer chegar no local e retirar os objetos, pois temem que algo aconteça, é lamentável”, disse ao Jornal Folha do Progresso uma dona de casa, moradora da rua principal, que preferiu não se identificar. Outra pessoa que passava pelo local afirmou que a ação foi feita por moradores da localidade e que por isso não querem falar no assunto.

Conforme normas dos Centros de Umbanda tradicionais os adeptos da umbanda, ao realizarem esse tipo de atividade, devem escolher locais próprios e que evitem deixar as oferendas para trás. A orientação é que ao serem realizados os trabalhos, os religiosos enterre o animal, retire as garrafas, os tecidos, tudo o que vai levar mais tempo para a natureza agregar”.

VÍDEO:

Despacho” em encruzilhada assusta moradores do Industrial em Novo Progresso Leia mais : https://t.co/GiPWIlI92v pic.twitter.com/dCxeFdQq62 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 12, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:03:18

