Destroços de avião desaparecido e corpos são encontrados no oceano

Os voos comerciais também registram acidentes com frequência. O pior nos últimos anos foi em 2012, quando um avião da Air Bagan caiu ao pousar no aeroporto de Heho. Um passageiro e um motociclista morreram.

Desde a abertura do país após a dissolução da junta militar em 2011, o aumento dos voos nacionais pressionou a já deteriorada estrutura de transporte aéreo do país.

A manutenção do equipamento militar neste país, um dos mais pobres do sudeste asiático, é objeto de dúvidas, apesar do peso político das Forças Armadas.

As autoridades militares disseram que o avião foi entregue em março do ano passado e tinha apenas 809 horas de voo.

Apesar de ser período de monções em Mianmar, as condições climáticas não eram ruins no momento em que o avião desapareceu.

O contato com o avião foi perdido quando \a aeronave sobrevoava a região de Dawei, sudeste de Mianmar, perto do Mar de Andamão.

Os destroços foram localizados por uma equipe de resgate da Marinha diante da costa de Launglon, no Mar de Andamão, na zona do Oceano Índico ao sul de Mianmar.

