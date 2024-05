Morte de bebê gêmea de 6 meses é confirmada pela mãe após uma semana de buscas no RS; entenda o caso

Ágata e Agnes, irmãs gêmeas e filhas de Gabrielli Vicente (Foto: Reprodução / Instagram @gabrielli.silvaa.5)

Em seu perfil no Instagram, Gabrielli Vincente confirmou a morte de Agnes, gêmea de Ágata. A bebê de seis meses desapareceu durante resgate a afetados por inundação no Rio Grande do Sul.

Gabrielli Vicente, moradora de Canoas, Rio Grande do Sul, confirmou a morte da filha Agnes, gêmea de Ágata. A bebê de seis meses desapareceu após o barco em que a família e outras pessoas estavam virar durante resgate. A mãe procurava pela criança desde o dia 6 de maio, sábado.

No Instagram, no Dia das Mães, Gabrielli lamentou a perda da filha. “Como muita gente não foi capaz de respeitar meu luto e meu tempo, vim aqui me pronunciar”, escreveu. A mãe disse que a história não acabou como queria e que o vazio, representado por uma roupinha ao lado de Ágata, será eterno. ‘Agora a saudade e a lembrança vai fazer morada’”, afirmou.

Durante o resgate no dia 6 de maio, sábado, Gabrielli e seus quatro filhos – entre eles, as gêmeas – foram colocados em um barco. Cerca de 14 pessoas estavam no meio de transporte quando virou. Gabrielli disse que todos caíram e engoliram muita água com gasolina e óleo do motor. No momento, três barcos chegaram para ajudar.

Ágata, irmã gêmea de Agnes, foi reanimada por um bombeiro e levada ao hospital. A bebê ficou na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e sofreu três paradas cardíacas, mas sobreviveu. Agnes, entretanto, não foi encontrada. Durante o resgate, Gabrielli lembra que gritou e avisou que eram duas meninas.

“Eles falaram, na hora, que pegaram as duas, só não sabem para onde foi”, declarou.

Gabrielli questiona como viverá sem uma peça no “quebra-cabeça”. A jovem, que chamava a filha de “Miss Simpatia”, acredita que Agnes está “no céu sorrindo para Deus no colinho dele”.

“Como vou continuar caminhando sem me culpar por tudo? Sei que ninguém teve culpa! Ninguém! Muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salva”, falou.

Gabrielli afirmou que a luta diária acabou e que agora Agnes pode descansar. “Minha tão sonhada Agnes, a mamãe nunca, jamais vai deixar você ser esquecida, porque onde eu puder vou levar teu nome junto a Deus”, escreveu.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/16:25:32

