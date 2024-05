Cantora e vereador morrem em trágico acidente de carro

Ana Paula Vieira e o vereador Marcelo Stocco | (Foto: Reprodução Redes Sociais )

Ana Paula Vieira e Marcelo Stocco estava no mesmo veículo quando colidiu contra uma carreta baú no km 467 da rodovia federal.

Ana Paula Vieira, de 27 anos, uma talentosa cantora conhecida pela voz encantadora e presença marcante nas redes sociais, e o vereador Marcelo Stocco, de 32 anos, faleceram em um trágico acidente de carro em Rondônia.

O acidente ocorreu no domingo (12) na BR-364, quando o veículo em que estavam colidiu com uma carreta baú no km 467 da rodovia.

Horas antes do acidente, Ana Paula havia realizado um último show no Boteco do Bodega, em Cacoal, Rondônia, na noite de sábado. A equipe do local compartilhou a tristeza da perda nas redes sociais, expressando que não imaginavam que aquele seria o último momento juntos. Eles descreveram Ana Paula como uma mulher incrível e super especial, que sempre será lembrada com carinho.

O casal estava a bordo do veículo no momento do acidente por volta das 18h, conforme relatado pelo 4º Grupamento de Bombeiro Militar da cidade. Felizmente, não houve outras vítimas registradas. As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Marcelo Stocco, vereador de Pimenta Bueno desde 2021, destacou-se durante o mandato por liderar iniciativas importantes em áreas como educação, saúde e desenvolvimento social. A morte foi um golpe duro para a comunidade, pois ele era visto como um político jovem e promissor, com muito a contribuir para a cidade.

A comoção pela perda do casal foi profunda em Pimenta Bueno e em todo o estado de Rondônia, com diversas autoridades políticas e sociais manifestando condolências e solidariedade às famílias e amigos das vítimas.

A prefeitura de Pimenta Bueno emitiu uma nota pública lamentando a partida de Marcelo e Ana Paula, reconhecendo as contribuições significativas para o progresso da cidade e expressando condolências aos entes queridos.

O prefeito de Cacoal, Adailton Furia, também prestou condolências, descrevendo Marcelo como um amigo jovem e sonhador e expressando os sentimentos aos familiares neste momento doloroso.

O velório de Ana Paula Vieira está programado para a madrugada desta segunda-feira (13) na Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Nova Brasília, seguido pelo sepultamento às 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-Paraná. As informações sobre o funeral de Marcelo Stocco ainda não foram divulgadas.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/16:19:07

