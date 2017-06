Detento pula muro e foge da Penitenciária Sílvio Hall de Moura em Santarém

A fuga aconteceu na tarde desta terça-feira (27). Após pular o muro, Danilo Ferreira Fernandes correu para a área de mata. Susipe vai apurar o caso.

Um preso identificado como Danilo Ferreira Fernandes, de 18 anos, fugiu da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, localizada na comunidade Cucurunã em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a fuga aconteceu na tarde desta terça-feira (27). O detento pulou o muro do presídio.

Ainda segundo a Susipe, os policiais militares que faziam a segurança na unidade prisional chegaram efetuar disparos de advertência, mas o detento correu em direção à área de mata. A Corregedoria da Susipe irá abrir uma sindicância para apurar se houve conivência ou negligência na fuga do detento.

Quem tiver qualquer informação a respeito do foragido pode fazer uma denúncia anônima pelo 181, ou pelo WhatsApp da Susipe, no telefone (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

