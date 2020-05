Detentos com suspeita de covid-19 passam mal e causam tumulto em presídio

(Foto:Reprodução) – Apesar dos sintomas, alguns só aceitaram fazer o exame após o susto

O tumulto ocorreu na noite dessa quarta-feira (6), logo depois que detentos com suspeita de covid-19 passaram mal na carceragem da Unidade Prisional de Parintins, no estado do Amazonas. Houve agitação dos outros internos, por isso a polícia precisou conter a situação. Uma equipe médica foi chamada.

De acordo com o portal do Holanda, agentes que trabalham no local disseram que alguns detentos que estão com suspeita da doença estavam se recusando a fazer os testes, e parte deles estão entre os que passaram mal. Só depois do susto, eles pediram para realizar o exame rápido e aceitaram tratamento.

Ao saberem do tumulto, familiares seguiram para a unidade e do lado de fora apelaram para que o Governo entre com medidas a fim de garantir que os detentos doentes tenham autorização para continuarem o tratamento em casa.

Por:Redação Integrada com informações do portal do Holanda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...