Detran abre edital de credenciamento de clínicas para realização de exames médicos e psicológicos no Pará

Interessados devem submeter documentos a partir desta terça-feira, 3. Clínicas deverão ter profissionais próprios habilitados e não será permitida a terceirização do serviço.

O Departamento do Trânsito do Pará (Detran-PA) anunciou nesta terça-feira (3) que abriu um processo de credenciamento de novas clinicas médicas e psicológicas, que realizem exames de aptidão física e mental no interior do estado. De acordo com o Detran, 14 municípios, que não possuem clínicas para esses serviços, serão atendidos pela medida

Segundo o Detran, os municípios que devem receber os editais de credenciamento são:

Barcarena

Conceição do Araguaia

Curionópolis

Dom Eliseu

Jacundá

Monte Alegre

Novo Progresso

Óbidos

Oriximiná

Rondon do Pará

Salinópolis

Santa Isabel do Pará

Tucumã

Uruará

De acordo com o Detran, as clínicas interessadas deverão apresentar requerimento indicando o local que pretendem instalar-se, assinados pelo responsável legal da entidade e seus responsáveis técnicos das áreas de psicologia e medicina do trânsito. O Detran alerta que o local de instalação deve ser, obrigatoriamente, na sede do município.

A ampliação da rede credenciada beneficiará os candidatos à primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC), mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários penalizados e registro de estrangeiro.

