Corpo queimado, sem cabeça e com faca na boca é encontrado em Altamira

(Foto:Reprodução) – Um corpo foi encontrado com sinais de intensa tortura e brutalidade, na manhã desta quinta-feira (20), em Altamira, mesorregião sudoeste do Pará.

Há marcas que indicam que a vítima foi amarrada, espancada, queimada e decapitada. A cabeça foi encontrada bem perto do corpo, com uma faca cravada na boca. Tudo ocorreu numa área de mata, próxima ao antigo presídio do município. O caso é investigado.

O corpo, que ainda não foi identificado, foi encontrado por um agricultor que passava pela estrada, no Ramal Cama de Vara, próximo ao antigo Centro de Recuperação. Ele percebeu o corpo e acionou a Polícia Militar do Pará (PM).

Quando chegou ao local, a PM verificou que o corpo estava carbonizado, com a cabeça decapitada e uma faca cravada na boca. O cadáver também estava com as mãos amarradas para trás.

A Polícia Civil do Pará (PC) abriu inquérito por meio da Delegacia de Homicídios (DH) de Altamira para apurar o crime brutal. Até o momento, a motivação e a autoria do crime ainda não são conhecidas, porém, em nota, a PC acrescenta: “Diligências estão sendo conduzidas para apurar motivação e autoria do crime”.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do O Liberal

20/10/2022

