Detran inicia, nesta quarta-feira (31), Operação Semana Santa no Pará

(Foto:Alex Ribeiro / Agência Pará) – Agentes estarão presentes em 22 municípios

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, nesta quarta-feira (31), a Operação Semana Santa/Covid-19. A ênfase da ação será na segurança viária e no cumprimento do Decreto nº 800, do governo do Estado, que mantém medidas restritivas de circulação de pessoas como forma de prevenção ao novo coronavírus.

Durante todo o feriado da Semana Santa, o Detran estará presente em 22 municípios com um efetivo de 223 agentes de fiscalização de trânsito.

A operação vai priorizar o desenvolvimento de medidas preventivas, educativas e repressivas, adotando como referência a defesa da vida, a fluidez do trânsito e a segurança viária.

Além de controlar o tráfego intermunicipal nas rodovias, o Detran vai integrar as ações dos órgãos de segurança pública na fiscalização de praias, igarapés, balneários e clubes similares que estiverem em desacordo com as determinações do governo estadual.

Pelo Decreto nº 800, o Pará continua em bandeiramento vermelho e com acesso bloqueado às praias durante todo o final de semana prolongado. “Nossos agentes estarão atentos para desenvolver ações operacionais de trânsito, providenciando alternativas para minimizar congestionamentos, garantir a fluidez do trânsito e a restrição de tráfego de veículos em cumprimento ao decreto estadual”, disse o coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa.

Para cumprir o decreto, os agentes de fiscalização farão barreiras sanitárias e irão se posicionar ao longo da Rodovia BR-316 e em rodovias de acesso às demais localidades onde haja necessidade de emprego de efetivo. Somente na BR-316 serão 54 agentes atuando 24 horas para controlar o fluxo de veículos e atuar em possíveis ocorrências de desobstrução da via.

“A situação sanitária ainda é crítica, por isso orientamos as pessoas a ficarem em casa e, se saírem com destino ao interior do Estado, observem as normas restritivas de circulação e evitem o consumo de bebidas alcoólicas ao dirigir”, afirmou Ivan Feitosa.

A fiscalização ocorrerá nos municípios da Região Metropolitana de Belém, e também em Marapanim, Soure, Vigia de Nazaré, Conceição do Araguaia, Itaituba,

Marabá, Parauapebas, Redenção, Santarém, Salinópolis, Bragança, Breves, Barcarena, Abaetetuba, Tucuruí, Acará, Tailândia, Uruará, Igarapé-Miri, Palestina do Pará e Goianésia do Pará, além do distrito de Mosqueiro (em Belém). Nesses municípios, a Operação Semana Santa prossegue até a próxima segunda-feira (5).

Por:Dilson Pimentel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...