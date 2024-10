PF divulga detalhes sobre Operação Voto em Xeque em Marabá | PA

PF fez buscas e apreendeu documentos em gabinete da Câmara Municipal de Marabá | Foto: Divulgação/PF

Um vereador e um candidato ao cargo foram alvos de mandados de busca e apreensão. As investigações apontam o uso ilegal da máquina pública por parte dos candidatos, que teriam oferecido cheque moradia em troca de votos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (2/10) a Operação “Voto em Xeque”, visando a combater o crime de corrupção eleitoral, supostamente praticado por dois candidatos ao cargo de vereador no município de Marabá.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral após representação do Ministério Público Eleitoral: dois nas casas dos alvos e um em gabinete na Câmara Municipal de Marabá.

As investigações apontam o uso ilegal da máquina pública por parte dos candidatos, que teriam oferecido cheque moradia em troca de votos. Um dos investigados, inclusive, é candidato à reeleição para o cargo de vereador na cidade.

O cheque moradia é um programa habitacional, criado pelo Governo do Pará, que oferece um auxílio financeiro de até R$ 20 mil reais para a construção, reforma, ampliação ou aquisição de imóveis, para que as famílias com renda de até três salários-mínimos.

No decorrer das buscas, foram apreendidos diversos documentos e mídias digitais, que interessam à persecução penal. As investigações e análises dos materiais apreendidos ficarão a cargo da Polícia Federal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/10:43:12

