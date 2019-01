Detran leiloa veículos em Marabá, no sudeste paraense

No primeiro dia, o arremate será apenas de sucatas. Já o segundo dia atende o público geral com veículos conservados

Nesta quarta (27) e quinta-feira (28), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e a empresa Vip Leilões realizam mais um leilão de veículos, em cumprimento ao Edital 08/2017, onde foram publicadas as normas do pregão. Os interessados podem participar nos modos presencial e “on-line”. O local escolhido para a venda pública foi o Palace Eventos,no bairro Cidade Nova, em Marabá, no sudeste paraense.

A visitação pública dos 409 veículos disponibilizados para este leilão, reunidos em um espaço localizado no Km 3 da BR-022, pôde ser realizada entre os dias 18 a 22 e também 25 e 26 deste mês. Durante este período, a organização permitiu a avaliação visual dos lotes, proibindo quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

Os interessados devem apresentar RG e CPF. Para os arrematantes presenciais, pessoa física, é preciso também apresentar documento de identidade com foto, CPF (ou comprovante de emancipação, quando for o caso), o comprovante de endereço atualizado com CEP. Pessoas jurídicas precisam apresentar comprovante de situação cadastral (emitido nos últimos 30 dias) CNPJ e demais documentos constantes no edital 08/2017. Os participantes “on-line” terão que realizar o cadastro prévio, além da documentação exigida para pessoas físicas e jurídicas.

Os principais critérios para que um veículo seja leiloado é que esteja retido há 60 dias no parque do órgão e que não apresente nenhum tipo de restrição judicial ou policial, como roubo e furto.

Os veículos serão divididos em lotes classificados como sucatas, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprimido ou divergente), portanto sem direito de voltar a circular e destinados ao comércio de peças e componentes. Os lotes conservados são para veículos que podem voltar a circular. O presidente da Comissão Permanente de Leilão do Detran, Antônio Moura, informa que, no primeiro dia, o arremate será apenas de sucatas e, por isso, atenderá somente pessoas jurídicas, na maioria empresas que trabalham com a recuperação de veículos usados. No dia 28, o leilão atende o público em geral e disponibiliza os veículos classificados como conservados

