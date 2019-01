Ufopa realiza encontro regional sobre biodiversidade em Santarém

Programação contará com minicursos, mesas-redondas, palestras e apresentações de trabalhos em formatos oral e pôster

De 27 a 30 de setembro, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) promove, em Santarém, o III Encontro Regional Sobre Biodiversidade e Biologia de Organismos Neotropicais (III Biobon). O evento é organizado pelos alunos do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), e é destinado a profissionais, estudantes e membros da sociedade civil interessados sobre o tema biodiversidade. A abertura será amanhã, a partir das 13h30, no Auditório da Unidade Tapajós.

Na terceira edição, o Biobon visa incentivar a formação de parcerias futuras entre alunos, técnicos e pesquisadores participantes para fortalecer redes de pesquisa que promovam a redução de lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade amazônica. O encontro contará com minicursos, mesas-redondas, palestras e apresentações de trabalhos em formatos oral e pôster. O evento é coordenado pelo professor Leandro Lacerda Giacomin, do ICTA.

No primeiro dia de evento, a programação contará com a mesa redonda “Desafios para o avanço do conhecimento botânico na Amazônia Centro-oriental: caminhos para a flora paraense”; e as palestras “Aplicações da espectroscopia no infra-vermelho (NIR) próximo em taxonomia vegetal” e “Nem na saída nem na chegada: conhecendo padrões e processos populacionais de plantas amazônicas”. Na tarde da quinta-feira, (28), o debate continua com a mesa redonda intitulada “Desafios para o avanço do conhecimento sobre a fauna na Amazônia Centro-oriental”.

