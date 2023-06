“Deus nos deu uma nova vida”, diz piloto que fez pouso forçado com família

(Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com ) – Três ocupantes do avião que realizou um pouso de emergência em Teresina (PI) nesta segunda-feira (12) farão cirurgias por conta de lesões causadas pelo impacto da queda. Apesar de estáveis, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) informou que os pacientes sofreram traumatismo na lombar. Na tarde de hoje (12), o piloto Arcedino Concesso usou sua rede social e agradeceu pelas orações e disse: “Deus nos deu uma nova vida hoje”.

A pedido da família, os pacientes serão transferidos para um hospital privado para realização dos procedimentos cirúrgicos. Na aeronave estavam o piloto, o advogado Arcedino Concesso, e mais quatro pessoas, sendo elas a esposa, duas filhas e uma outra familiar.

Em seu perfil no Instagram, o piloto, que também é advogado, comunica o estado de saúde da família e agradeceu as orações e mensagens positivas.

“Obrigado por todas as mensagens. Não consegui responder a todos, mas estamos bem. Deus nos deu uma nova vida hoje. Vamos precisar passar por procedimentos cirúrgicos. As meninas já receberam alta e não tiveram nada grave. Gratidão a todos que oraram, peço continuem orando por nós”, postou.

Segundo o HUT, todos os pacientes adultos sofreram lesões na lombar, mas somente uma delas será submetida a tratamento “conservador” e deve receber alta médica em breve. A criança de cinco anos que também estava na aeronave realizou exames e está estável, sem lesões.

O avião realizou um pouso de emergência, na manhã de hoje, momento após abastecer no aeroporto Petrônio Portela, na capital piauiense e apresentou problemas mecânicos quando estava decolando. A aeronave, de prefixo PT-RHJ, é do modelo Embraer 711, conhecido como “Corisco”.

