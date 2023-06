Vereadores de Alta Floresta apresentam lista de insatisfações com executivo, presidente abafa;Vídeo

Nas últimas 3 sessões pelo menos 8 dos 13 vereadores não pouparam sucessíveis críticas, denúncias e acusações contra as principais pastas e seus respectivos secretários. – (foto:Reprodução)

É perceptível se ver nas falas dos vereadores, ao fazerem uso da tribuna, único momento onde podem expor suas queixas sem serem retaliados pelo executivo, que o clima de total desarmonia e desgaste entre os poderes vem se arrastando desde o início do ano.

Coisa que já demonstramos aqui, inclusive com uma ameaça velada por parte do presidente, Oslen Dias (Tutti), que citou a letra da Lei Orgânica Municipal contra o prefeito (fato ocorrido na Sessão do dia 07/02), na forma de processo por improbidade Administrativa, caso o executivo continuasse a desfazer e das centenas de requerimentos que são emitidos pelos vereadores e quase nunca são atendidos pela equipe do prefeito Chico Gamba.

Na lista de reclamações e denúncias e críticas estão o Portal da Transparência (de Transparente não tem nada), o Concurso Público (promessa de campanha), a Saúde municipal (Salários, Pronto Atendimento Municipal – PAM em condições precárias de atendimento + situação do Hospital Regional), a Infra-estrutura (Obras – Serviços mal feitos), a Educação (escolas salários e perseguição a servidores), setor de Licitações (contratos dirigidos e suspeitos superfaturamentos), a Secretaria de Cidades (Ingerências administrativas), a secretaria de Fazenda (recursos do município não estão sendo aplicados e acervo do patrimônio público desconhecido) e até o Esporte (Compromissos não cumpridos).

Ao todo, são cerca de 1′:33″05″” (Uma hora e meia) de pura “esculhambação” contra a gestão municipal (daria uma sessão completa a cada 3 sessões), que retratam com clareza que os vereadores não estão mais dispostos a absorver as inúmeras queixas diárias emitidas pela população que sente na pele a inoperância administrativa e as falhas grosseiras dos secretários e dirigentes de setores de planejamento essenciais para bom funcionamento da máquina pública.

Do ponto de vista político, é obvio se perceber que nenhum vereador vai querer “colar” em uma administração que atende os anseios básicos da população e dia a dia vai caindo mais e mais na desaprovação pública.

Segundo as falas da vereadora Leonice Klaus, naldo da pista e Adelson Servidor, “não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira”, diante de tantas mazelas que vem se acumulando sem que haja resoluções efetivas.

Na lista de edis que engrossam o coro na “surra” contra o executivo a cada nova sessão estão o vereador Zé Eskiva (pl), luciano silva (Podemos), Leonice Klaus (PDT), Ilmarli Teixeira (PT), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Reginaldo Luiz da Silva (Naldo da Pista – Republicanos), Adelson da Silva Rezende (PDT) e até mesmo o pacato Francisco Ailton dos Santos (Republicanos).

A DEFESA DOS ALIADOS

Diante de tantos ataques, resta ao líder do prefeito, vereador Claudinei de Sousa Jesus (MDB), tenta de forma pífia rebater as acusações dos pares com evazivas e promessas que nem mesmo ele sabe quando serão concretizadas, auxiliados pelo vereador Derci Paulo Trevisan (Pitoco – PSDB) e o presidente Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) que tentam a todo custo minimizar as falas dos colegas com interrupções vazias que mais comprometem do que ajudam na defesa do executivo.

Em alguns momentos nas sessões houveram até discussões acaloradas dos prós e contra a administração Chico Gamba, entre os vereadores Claudinei de Jesus, Zé Eskiva, Luciano Silva e Pitoco, nos bastidores dos microfones, tento o presidente Tuti que intervir nos ânimos dos edis.

Com relação ao presidente Tuti, que em fevereiro estava endossando algumas falas dos colegas, nas últimas sessões voltou a defender ferozmente o executivo com panos quentes e até repreensões contra as falas dos colegas entre si.

VEJA O VÍDEO COM A COLETÂNEA DE DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES DOS VEREADORES:

