Dez condenados e suspeitos pelo 8 de Janeiro quebraram tornozeleiras e fugiram do País, diz site

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)- Fugitivos têm como destino a Argentina e o Uruguai.

Pelo menos dez pessoas condenadas ou investigadas por participação nos ataques golpistas do 8 de Janeiro já quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do País.

A informação foi revelada nesta terça-feira 14 pelo site UOL.

Segundo a publicação, 51 pessoas suspeitas de participação nos atos quebraram as tornozeleiras eletrônicas. Esse grupo é composto por pessoas com mandados de prisão em aberto.

Desse total, pelo menos dez fugiram do Brasil através das fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O principal destino, segundo a reportagem, seria a Argentina e o Uruguai.

Os números foram obtidos a partir de registros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Fontes ligadas aos fugitivos, como familiares, também confirmaram as informações.

Dos dez que saíram do Brasil, sete foram condenados pela Suprema Corte a mais dez anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado.

Um deles é Daniel Bressan, que, mesmo fugido, utiliza as redes sociais para fazer campanha de arrecadação de fundos para financiar o que ele mesmo chama de “exílio político”.

A publicação também aponta que ainda não há alerta da Interpol pelos fugitivos ao exterior. O STF também não comentou o caso. Já as polícias civis de SC e RS dizem que não foram solicitadas a fazer buscas pelos fugitivos.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2024/09:27:41

