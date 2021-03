Dezenas de bois morrem após caminhão desabar de ponte no Pará

(Foto:Reprodução) – Situação de emergência foi declarada após fortes chuvas na região

Vinte bois morreram após a carreta onde eles eram levados despencar de uma ponte na zona rural de Eldorado dos Carajás, sudoeste paraense, na última terça-feira (9). Vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma máquina retirando os animais mortos do rio e o caminhão nesta quarta-feira (10). As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, o acidente ocorreu na estrada que dá acesso à região de Volta do Rio. A prefeitura informou ainda que a Secretaria Municipal de Obras está realizando serviços emergenciais para garantir a trafegabilidade dos moradores.

“Vale ressaltar que devido às fortes chuvas e condições precárias das pontes, bueiros e estradas do município, havia sido declarada situação de emergência, pelo Decreto 021/2021 de 22 de Fevereiro”, afirmou a prefeitura de Eldorado dos Carajás.

Um levantamento realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Obras detectou 8.311 pessoas afetadas, quase 30% da população, estimada em 33.940 habitantes no ano de 2020. Destas, 2.009 pessoas haviam sido desalojadas, 54 pessoas estavam desabrigadas, 134 estariam enfermas e 6.114 foram afetadas indiretamente.

Na zona rural, as enxurradas destruíram em fevereiro 39 pontes de madeira e danificaram outras 15 pontes. Foram identificados, também, 23 bueiros destruídos, sete danificados e 2.498 km de vicinais intrafegáveis.

Veja vídeo com o momento do resgate dos corpos dos animais..

Com informações do portal Correio de Carajás

