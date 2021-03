Descontos de IPVA para finais de placa 04 a 34 vão até 15 de março

(Foto:Reprodução) – Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA.

Os proprietários de veículos com final de placas 04 a 34 poderão pagar o Imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), com desconto, até a próxima segunda-feira (15). Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA; 10% de desconto para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O benefício não é cumulativo.

Há três opções de pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto. Após a data do licenciamento, a quitação do imposto será feita com acréscimo de multas e juros.

Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, deve-se observar a data final no calendário disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

O contribuinte também pode acessar o Portal de Serviços da Sefa, no item IPVA Antecipação, para consultar o valor do imposto e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), para pagamento em cota única ou parcelado. O pagamento é feito na rede bancária autorizada (Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal), além das casas lotéricas. Quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago junto com o licenciamento do Departamento de Trânsito (Detran).

As alíquotas do IPVA são 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jetsky e veículos aeroviários não destinados à atividade comercial; 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares. Os veículos rodoviários com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e aeronaves têm até o dia 30 de junho para recolher o IPVA.

Serviço

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo Call Center Sefa no número 0800.725.5533 (a ligação é gratuita, e atende das 8h às 20h de segunda a sexta-feira), chat no site Secretaria ou por email para atendimento@sefa.pa.gov.br.

