Dias Toffoli é eleito ministro substituto do TSE;Vídeo

Ele ocupará vaga destinada ao Supremo, aberta com a posse da ministra Cármen Lúcia como titular na Corte Eleitoral

Na sessão desta quinta-feira (15), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu o ministro Dias Toffoli para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele assumirá uma das vagas destinadas a integrantes do Supremo, aberta com a posse da ministra Cármen Lúcia como titular da Corte Eleitoral.

Composição

O TSE é composto por, no mínimo, sete ministros: três são originários do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são juristas – advogados com notável saber jurídico e idoneidade. Há, ainda, igual número de ministros substitutos nas respectivas categorias.

Hoje, compõem o TSE, nas vagas destinadas ao STF, os ministros Alexandre de Moraes (presidente), Ricardo Lewandowski (vice-presidente) e Cármen Lúcia, nos cargos efetivos. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ocupam duas vagas de substitutos. A terceira cadeira será assumida por Dias Toffoli. (*Com informações do STF)

O vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, empossa o ministro Dias Toffoli como seu substituto viralizou nas redes sociais. Apesar de a notícia ter sido compartilhada como se Moraes estivesse saindo do órgão, o ministro segue como presidente do tribunal. Assista.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/16:52:22

