Diga não à violência: Paz e respeito entre as gerações

O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é marcado com ações socioeducativas promovidas pela LBV no país

A população brasileira está mais velha. Com os avanços da Medicina, o aumento da expectativa de vida das pessoas vem crescendo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dez anos (2012–2021) a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7%. Em números absolutos, passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões. À medida que mais pessoas atingem a terceira idade, é fundamental intensificar os cuidados com a segurança, a qualidade de vida e o respeito com esse grupo etário.

Grave problema social

A violência contra os direitos dos idosos é um problema de ordem mundial, independentemente da etnia, religião ou classe socioeconômica. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), ações que afetam a integridade física e emocional da pessoa e que impedem ou anulam seu papel social são classificadas como situações de violência. Muitos não denunciam por medo de represália ou de punições por parte da família e optam em permanecer em silêncio achando ser a melhor saída para evitar conflitos.

Para Simone Santos, assistente social que atua no Lar Alziro Zarur, da Legião da Boa Vontade (LBV), o qual atende idosos em tempo integral na cidade de Uberlândia/MG, falar sobre o tema é “estimular uma conscientização coletiva a respeito das mais diversas formas de violência sofridas por essa população tão vulnerável”. Segundo a profissional, é extremamente essencial essa abordagem para contribuir na efetivação dos direitos dos idosos e na tomada de atitudes coletivas eficientes. Além disso, Simone Santos alerta para a importância de buscar ajuda ao identificar casos de violência: “Procurem os órgãos de proteção dessas pessoas em seu município”.

Cultura global de Paz

O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa (15/6) é uma data reconhecida como um marco para manifestações do mundo inteiro em oposição aos abusos e sofrimentos infligidos às gerações mais velhas. Uma sociedade fortalecida e consciente é aquela que busca o respeito mútuo entre todos. Nesse sentido, a LBV está organizando, por meio de seus Centros Comunitários de Assistência Social e de seus Abrigos Institucionais para Idosos no Brasil, uma série de atividades para dar maior visibilidade à data e destacar ainda mais os direitos dessa população.

A LBV trabalha de forma preventiva para que os idosos tenham seus direitos garantidos e os vínculos com seus familiares fortalecidos, além de colaborar no processo do envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e na inserção sociocultural dos atendidos em suas unidades. Confira as atividades a serem realizadas pela LBV em Belém/PA (na TV. Francisco Monteiro, 782 — CANUDOS.

Outras informações podem ser obtidas acessando o site www.lbv.org ou nas redes sociais pelo perfil @LBVBrasil.

