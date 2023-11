Primeiro voo da LATAM na rota MT-SP registra 86% de ocupação

Primeiro voo da LATAM na rota Sinop-Guarulhos registra 86% de ocupação – (Foto>Divulgação)

Mais eficiente e competitiva, a LATAM inaugurou nesta quarta-feira (1º/11) a rota Sinop-São Paulo/Guarulhos com ocupação de 86% no primeiro voo. Mais de 38 mil passageiros devem ser transportados por ano na nova rota, a segunda da companhia na região depois de Sinop-Brasília.

A nova operação conecta o norte mato-grossense diretamente ao principal hub (centro de conexões) da LATAM no Brasil. A partir de Guarulhos, a empresa conecta os clientes para mais de 50 destinos no Brasil e outros 90 no exterior.

Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, o investimento considera a demanda forte e consistente da região. “Começamos a voar em Sinop há 17 meses com destino a Brasília, e já registramos mais de 80% de ocupação e 90 mil passageiros transportados. É um mercado forte, com demanda saudável, e que agora terá rápido acesso a toda nossa conectividade de Guarulhos”.

O voo Sinop-São Paulo/Guarulhos é operado quatro vezes por semana em aeronaves Airbus A319 (até 12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy). Com duração média de 2h30, decola de Sinop sempre às segundas, quartas, sextas e domingos às 3h10 (hora local), com chegada em Guarulhos prevista para às 5h40 (hora local).

No sentido inverso, parte de São Paulo/Guarulhos às terças, quintas, sábados e domingos às 22h25 (hora local), com chegada prevista a Sinop às 0h55 (hora local). Já o voo Sinop-Brasília continua sendo operado às terças, quintas e sábados, com partida da cidade mato-grossense às 4h30 (hora local) e chegada ao destino às 7h10 (hora local). No sentido inverso, parte de Brasília às segundas, quartas e sextas, às 21h55 (hora local), com chegada em Sinop às 22h40 (hora local).

Fonte: Informações da Latam/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...