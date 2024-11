Dinamarquesa vence Miss Universo 2024

Victoria Kjær, da Dinamarca, vence o concurso Miss Universo — Foto: Raquel Cunha/Reuters

– Luana Cavalcante, de 25 anos, foi a representante brasileira no concurso, mas foi eliminada nas fases iniciais e ficou abaixo das 30 melhores concorrentes.

A dinamarquesa Victoria Kjær foi a vencedora da 73ª edição do Miss Universo, que aconteceu neste sábado (16), na Arena CDMX, na capital do México. Foi a primeira vez que a Dinamarca levou o título.

Kjær tem 21 anos e é bailarina, empresária e ativista, nascida no município de Soborg, no sul da Dinamarca. Em suas redes sociais, Kjær foca em assuntos voltados para a saúde mental e pautas em defesa dos animais.

A representante brasileira do concurso foi a modelo Luana Cavalcante, de 25 anos. Ela não entrou para o top 30 e foi eliminada na etapa inicial.

Representando o Brasil

Nascida em Recife, Luana é a primeira mãe a representar o país no Miss Universo — até 2022, o concurso não permitia mulheres casadas, divorciadas ou mães, mas agora tem várias participantes com essas características.

Além de Luana, houve outra brasileira: Glelany Calvalcante, que tem dupla nacionalidade e representou a Itália até a etapa final do concurso.

