Janja cobra regulação das redes e xinga Elon Musk, que responde: ‘Vão perder a próxima eleição’

Janja no Cria G20 — Foto: Reprodução/Redes sociais

Dono da plataforma X e indicado recentemente pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental, o empresário respondeu em sua própria rede.

Janja fazia um discurso defendendo que a necessidade de regulamentação das redes sociais. Durante a fala, a primeira-dama se assusta com um som – que o influenciador Felipe Neto, presente na mesa, disse parecer ser uma buzina de navio.

Janja, então, brincou e chegou a se abaixar, como se estivesse se protegendo: “Acho que é o Elon Musk!”. E complementa ao se levantar: “Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!”.

Rebatendo a uma postagem com essa declaração de Janja, Elon Musk escreveu: “🤣🤣 Eles vão perder a próxima eleição”.

Com a polêmica, #Janja e #Primeira Dama entraram nos assuntos mais comentados do X no Brasil, somando mais de 50 mil menções até as 19h30. O bilionário teve ainda mais: #Elon Musk foi postado 318 mil vezes.

Post de Musk rebate a fala de Janja: ‘Vão perder a próxima eleição’ — Foto: Reprodução/X

Janja sobre atentado: ‘Bestão acabou se matando’

‘Bestão lá acabou se matando com fogo de artifício’, diz Janja sobre atentado em Brasília

No mesmo discurso, a primeira-dama disse outra frase polêmica. Ao comentar que a presença do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seria importante para a discussão, ela lamentou que ele não possa ter comparecido ao G20 por causa do atentado em Brasília.

“A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes [mas ele não veio] por conta do que inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas, enfim… Incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que fazem as redes sociais na mente da pessoa.”

Janja se referia ao atentado com bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última quarta-feira (13). Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, tentou lançar explosivos contra a sede do Supremo, ao lado do Congresso – e morreu com a explosão de um dos artefatos que ele pôs próximo à própria cabeça.

Regulamentação das redes sociais

Antes, a primeira-dama falava sobre a regulamentação das redes.

“Eu tenho falado que essa não é uma questão local. Se a gente não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer. Não adianta a gente ter leis aqui no Brasil, o que está difícil de acontecer, a gente sabe todos os empecilhos que tem, se a gente não discutir de forma global”, disse.

A primeira-dama ressaltou ainda que já existem iniciativas de regulamentação na União Europeia e em países como a Austrália.

“Não é mais possível viver em um mundo digital de desinformação. Acho que o que a gente viver em um evento climático no Rio Grande do Sul em relação às enchentes e a gente, além de tudo, todo o esforço para socorrer pessoas, tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação”.

Janja participou da mesa que debateu o combate à desinformação. A mesa contou com a presença do influenciador Felipe Neto; de Humberto Ribeiro, cofundador do Sleeping Giants Brasil; e da ativista filipina Mitzi Jonelle Tan.

Fonte:g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2024/06:41:43

