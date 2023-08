Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra recebem obras e serviços da prefeitura de Altamira

(Fotos- Prefeitura Municipal de Altamira)- As obras e melhorias realizadas pela prefeitura de Altamira também estão acontecendo no distrito de Castelo de Sonhos, distante cerca de 1 mil km da sede do município. Nos últimos 90 dias, a gestão municipal garantiu melhorias na infraestrutura de ruas e vicinais.

Os bairros Leão Filho e São Miguel, ambos em Castelo de Sonhos, receberam serviços de limpeza e manutenção urbana, restauração e limpeza das praças BR-163 e Rio Curuá, e de avenidas e cemitério, além de recolhimento de lixo diariamente e de entulho uma vez por mês.

No bairro São Miguel, ocorreram serviços de construção de tubulação na rua Elton Palaoro, com instalação de pontes de acesso, e a implantação de quebra-molas em frente ao Posto de Saúde São Miguel.

Além da área urbana do distrito, vicinais e ramais também receberam os serviços de patrolamento da prefeitura de Altamira, como vicinal Esperança 4, vicinal Lavoreiro, sentido Chacareiros, vicinal Castanhal e vicinal do Cemitério.

Na vicinal Baichão dos Compadres foram realizados os serviços de patrolamento e cascalhamento, remoção da ponte antiga e construção de bueiro de tubo. A vicinal Jamanchin também recebeu obras de patrolamento e restauração da ponte do grotão. E na vicinal Cascalheira as obras foram de restauração de bueiro e patrolamento da estrada.

Com o trabalho paliativo nas viciais, e reabertura nos ramais com a esteira, o Assentamento Brasília recebeu serviço de patrolamento e construção de pontes de madeira.

Para melhorar o fluxo de veículos, a gestão municipal realizou o patrolamento da estrada e construção de bueiro de tubos na vicinal do Aterro Sanitário, e ainda, a abertura de nova estrada para exploração de cascalho na pedreira.

Na área do Barro Duro, na vicinal Lontra, foram feitos os serviços de reabertura de estrada com Trator Esteira, restauração da ponte do Lontra, além do cascalhamento dos pontos críticos e o patrolamento do trecho.

Na área da saúde a prefeitura de Altamira mantém os atendimentos de consulta médica e de enfermagem nas Unidades de Saúde da Família Santa Luzia e São Miguel. E, os atendimentos com sala de vacina, odontologia, psicologia e fisioterapia, além de atendimentos de malária e dengue, socorrista 24h, o trabalho de visita domiciliar, cadastro feito pelos Agentes Comunitários de Saúde e Central de Regulação.

Para facilitar o acesso da população a serviços importantes, a subprefeitura de Castelo de Sonhos emite cadastro, regularização e transferência de imóvel, e entrega de carnê da taxa de lixo e IPTU. A gestão permite ainda com o setor de alvará o cadastro de empresas, regularização e suporte aos empresários locais.

No distrito são ofertados ainda os atendimentos do Cadastro Único e no PID – Ponto de Inclusão Digital, o município oferece suportes a audiências e orientações jurídicas.

E, os avanços seguem sendo realizados no Distrito de Cachoeira da Serra com obras e serviços de infraestrutura na área urbana, com remoção de entulhos e manutenção dos pontos de iluminação pública. E, nas áreas rurais do distrito, as equipes seguem realizando ações de patrolamento, terraplanagem, construção de pontes, instalação de bueiros e abertura de ramais e vicinais, melhorando o tráfego de veículos e trazendo segurança para motoristas e moradores.

