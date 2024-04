Duas pessoas morrem e três ficam feridas após grave acidente no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba-Pará

(Foto: Divulgação)- O gravíssimo acidente ocorreu na noite de sexta-feira (5), por volta das 20h. De acordo com informações, as cinco vítimas estavam a caminho do distrito em um caminhão carregado de madeira, que tombou às margens da BR-163.

Um caminhão tombou às margens da BR 163 no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, na noite de sexta-feira (5), por volta das 20h. Segundo informações, o veículo transportava cinco pessoas que se dirigiam a Moraes Almeida, carregando uma carga de madeira. O acidente ocorreu quando uma carreta branca, carregada de soja e pertencente à empresa “Comando”, desviou de um buraco na via, ocasionando o tombamento do caminhão.

Um homem, identificado como Inacinho de Sousa Pereira, de 38 anos, foi encontrado deitado sobre as tábuas do veículo, aguardando a chegada da ambulância para atendimento. Ele informou que estava acompanhado por outros três homens, seriam Luís Cunha de Sá, de 39 anos, Adriano Galvão Pereira, de 17 anos, além do motorista Alexandre Neonicio da Silva, de 49 anos, e sua esposa, Fabiana Venezian da Silva, de 52 anos.

O corpo de Fabiana foi localizado na frente do caminhão tombado, enquanto o corpo do motorista, Alexandre, ainda não tinha sido encontrado até o fechamento dessa reportagem. Acredita-se que esteja sob os escombros de madeira da carga transportada.

O motorista da carreta envolvida no acidente fugiu do local. A ambulância da Via Brasil foi acionada e chegou ao local às 23 horas para prestar socorro às vítimas. Conforme informações do médico local do posto de saúde, Luís encontrava-se em estado crítico, enquanto Adriano estava fora de perigo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/04/2024/09:06:15

