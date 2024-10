DIU hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama em mulheres

Foto: Ilustrativa | A pesquisa mostra que o risco de câncer de mama para uma mulher que usa DIU que libera levonorgestrel, conhecido no Brasil como DIU Mirena.

Um novo estudo publicado na revista científica JAMA Network, na última quarta-feira (16), apontou uma associação entre mulheres de 15 a 49 anos que utilizam dispositivos intrauterinos contraceptivos (DIU) hormonais e o risco de câncer de mama.

A pesquisa mostra que o risco de câncer de mama para uma mulher que usa DIU que libera levonorgestrel, conhecido no Brasil como DIU Mirena, é 1,4 vezes maior do que para aquelas que não usam o contraceptivo hormonal.

Os pesquisadores acompanharam na Dinamarca 78.595 mulheres que começaram a usar o DIU hormonal ao longo de duas décadas e compararam com um grupo igual de mulheres que não usavam o dispositivo. A idade média das participantes era de 38 anos.

“Embora o risco absoluto de câncer de mama seja baixo em mulheres jovens, este estudo encontrou um risco excessivo de 14 por 10.000 mulheres. O risco não aumentou com a duração do uso”, afirma a pesquisa.

O alarde surgiu devido ao percentual apresentado no risco relativo. O estudo mostra que o aumento de risco foi de cerca de 30% para mulheres que usam DIUs por até cinco anos, 40% após 5-10 anos e 80% após 10-15 anos de uso.

Porém o risco geral de desenvolver a doença ainda é baixo, não estabelecendo uma relação causal entre o DIU e o desenvolvimento de câncer. Ou seja, essa associação estatística não é clinicamente relevante.

“Não se pode pegar um número matemático e dizer que os DIUs aumentam o risco de câncer de mama”, afirma Mariane Nunes de Nadai, membro da comissão de anticoncepção da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), que não participou do estudo.

A pesquisa considera aspectos como escolaridade, número de filhos, idade e condições médicas da mulher. Por outro lado, não leva em conta alguns fatores que podem influenciar no surgimento do tumor, como peso, consumo de álcool, tabagismo e prática de atividade física.

“Não existe uma associação clara do uso de DIU com qualquer tipo de câncer”, diz a médica.

Esse estudo tem inúmeras falhas. Não é o primeiro que avalia riscos de câncer de mama com métodos contraceptivos, especialmente com DIUs.”

Estudos como esse surgem acompanhados de discussões sobre benefícios e riscos do contraceptivo hormonal. “Pacientes com câncer de mama não devem usar nenhum método contraceptivo hormonal. Se a paciente tem diagnóstico de câncer de mama, ela não pode usar DIU hormonal, mas usar DIU hormonal não aumenta o risco de ela ter o câncer.

Precisamos ter muito cuidado com a semântica das palavras e essas associações”, afirma Nadai.

A escolha do uso do DIU ou de qualquer outro método contraceptivo deve ser feita após consulta com ginecologista, para avaliar prós e contras. A médica é clara ao afirmar que os benefícios são infinitamente maiores do que os riscos.

O dispositivo previne outros tipos de tumores. “Temos dados muito robustos que mostram uma taxa de redução do risco de câncer de colo de útero de 36% a 45% com o uso do DIU”, afirma.

Nadai ressalta que há grande redução de riscos de câncer quando se trata de contraceptivos em geral. “Todos os outros contraceptivos, quando observados juntos, têm alguns benefícios que incluem redução do câncer de ovário em até 20%, câncer de endométrio, câncer de cólon ou intestino.”

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/14:26:32

