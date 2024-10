Jorge Valdivia, ex-Palmeiras, é preso no Chile por abuso sexual

Foto: Reprodução | O ex-jogador e atual comentarista esportivo Jorge Valdivia foi detido no Chile nesta terça-feira (22) sob graves acusações de abuso sexual.

O ex-jogador e atual comentarista esportivo Jorge Valdivia foi detido no Chile nesta terça-feira (22) sob graves acusações de abuso sexual. A prisão ocorreu na madrugada, às 3h, conforme informações da divisão regional leste do Ministério Público.

A Denúncia

Segundo a Rádio Biobío, a situação veio à tona quando uma mulher se dirigiu ao Serviço Médico Legal (SML) na província de Independência para registrar uma denúncia contra Valdivia. A Procuradoria já iniciou uma investigação sobre o caso.

“O Ministério Público recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdivia. Ele está sob investigação e a diligência está em andamento. Para proteger a vítima, não divulgaremos mais informações”, informou o órgão.

O Relato da Vítima

De acordo com o jornal La Tercera, a mulher, que é tatuadora, relatou que os eventos ocorreram no domingo, 20 de outubro, após se encontrarem em um restaurante peruano, o Chicha em Ají, em Providência. Eles se encontraram para discutir uma futura tatuagem. Ambos consumiram bebidas alcoólicas, e a mulher não se lembra do que aconteceu em seguida. Segundo ela, Valdivia confirmou que tiveram relações sexuais.

Sobre Jorge Valdivia

Jorge Valdivia, atualmente comentarista esportivo, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e um dos principais jogadores do Chile na última década.

Carreira no Palmeiras: Revelado pelo Colo-Colo, Valdivia chegou ao Palmeiras em 2006, onde rapidamente se destacou. Ele jogou por três temporadas antes de se transferir para os Emirados Árabes Unidos. Retornou ao clube em 2010, permanecendo até 2015, e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil.

