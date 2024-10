DIU sai do lugar durante relação sexual e arranca pedaço do pênis de homem após deslocar

Foto: Reprodução | Mulher revelou que o parceiro sexual sofreu uma lesão no pênis durante o sexo, quando o DIU se soltou.

O DIU, um dos métodos contraceptivos mais populares, é um dispositivo inserido no útero com o objetivo de interromper a gravidez ao liberar cobre ou hormônios, dificultando a fertilização do óvulo pelo espermatozoide.

O que não é comum, e definitivamente não deveria acontecer, é o dispositivo causar lesão. No entanto, foi o que aconteceu com a influenciadora Hayley Davies, de 25 anos. A jovem, que possui 1,2 milhão de seguidores no Instagram, revelou que um parceiro sexual se machucou quando o DIU dela saiu do lugar.

Em entrevista, Hayley contou que, durante o ato sexual, seu parceiro sofreu uma lesão no pênis ao “acertar” o DIU, resultando na perda de um pedaço do órgão. A influenciadora percebeu que algo estava errado, pois sentiu dor “o tempo todo” durante o sexo. “Depois, no chuveiro, percebi o quanto estava sentindo dor”, lembrou a norte-americana.

Ao olhar para os órgãos genitais do parceiro, ela notou que um pedaço de tecido havia sido “arrancado” do pênis. “O DIU realmente cortou meu colo do útero, mas senti pena dele”, disse. Hayley precisou ir ao hospital para remover o dispositivo.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/15:24:44

