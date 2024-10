Eleições 2024: Eleitores têm até sábado(05); para atualizar aplicativo e-Título

Mais da metade das pessoas que baixaram o e-Título estão com suas contas desativadas. | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O e-Título precisa ser atualizado até 5 de outubro para garantir o uso durante a votação. Confira como baixar e usar o aplicativo.

Neste próximo domingo, 6 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores de suas respectivas cidades. O voto é a principal ferramenta de participação no processo democrático, e para garantir o direito de votar, é fundamental que os eleitores estejam com o título de eleitor em mãos ou com o aplicativo e-Título devidamente atualizado.

Se você ainda tem dúvidas sobre como baixar ou atualizar o e-Título, siga as orientações abaixo para garantir tranquilidade e facilidade na hora da votação.

Prazo para atualização

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores que pretendem votar utilizando o e-Título e ainda não atualizaram o aplicativo têm até sábado (5), para regularizar o documento digital.

Situação atual

Mais da metade das pessoas que baixaram o e-Título estão com suas contas desativadas. No estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 12 milhões de eleitores possuem o aplicativo cadastrado, mas ele só pode ser utilizado no dia da votação se estiver atualizado.

A atualização do e-Título deve ser feita até a véspera do primeiro turno das eleições. Para quem utilizará o aplicativo no segundo turno, a atualização precisa ser realizada até o dia 26 de outubro.

No dia da eleição, somente os eleitores que atualizaram o aplicativo poderão utilizá-lo. Após a eleição, o acesso ao aplicativo será normalizado.

Alerta do TSE

O TSE também recomenda que os eleitores baixem o e-Título com antecedência, evitando possíveis “filas virtuais” devido ao grande número de acessos simultâneos nos dias que antecedem a votação, o que pode afetar a qualidade da conexão.

Como baixar ou atualizar o e-Título

O aplicativo e-Título está disponível para download tanto na App Store quanto na Play Store. Para realizar o cadastro, o eleitor precisará fornecer os seguintes dados:

Nome completo

Data de nascimento

Número do título de eleitor

CPF

Nome dos pais (filiação)

Além disso, será necessário responder a perguntas de segurança e criar uma senha alfanumérica com 8 a 70 caracteres. Após a validação das informações, o documento ficará disponível para ser utilizado no dia da votação.

Fonte: UOL

