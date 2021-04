Divulgado resultado das provas discursivas do concurso da PM

Resultado pode ser conferido no Diário Oficial do Estado | Foto:Pedro Guerreiro/Ag. Pará

Para a PM, serão preenchidas 2.405 vagas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais.

Buscando aumentar a segurança no Estado, o Governo do Pará está realizando concurso para a Polícia Militar do Pará. O certame foi realizado nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, seguindo o protocolo de segurança no combate à disseminação da Covid-19.

Nesta quinta-feira (22), foi publicado, no Diário Oficial do Estado do Pará, o resultado da prova discursiva do concurso público da Polícia Militar do Pará para os cargos de Oficial. O resultado consta na página 49 do Diário Oficial.

Também foi divulgada, no Diário Oficial, a lista com os nomes dos candidatos eliminados na 1ª etapa da prova. A relação pode ser conferida na página 51.

Cerca de 3 mil candidatos realizaram a prova no final do mês de fevereiro. Os recursos contra o resultado preliminar da 1ª etapa – prova de conhecimentos objetiva e discursiva – deverão ser interpostos a partir de sexta-feira (23) até a próxima quinta-feira (29), observado o horário oficial de Brasília/DF.

Para a PM, estão sendo ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais.

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...