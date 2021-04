Marabá finca cruzes por mortos e contra aulas presenciais

Serão fixadas cruzes simbolizando as vidas perdidas para o coronavírus – (Foto:Reprodução/WhatsApp)

Coletivos se unem em ato público com palavras de ordem como #Marabáquerrespirar e #ForaBolsonaro. A manifestação é pela vacina, segurança alimentar, saúde, educação e contra o retorno das aulas presenciais durante a pandemia.

O município de Marabá, no sudeste paraense realizará neste sábado (24), a partir das 9 horas da manhã, uma ação simbólica com a fixação de cruzes em memória das vítimas da covid-19. A homenagem acontecerá no Centro de Esporte e Lazer Paulo Marabá, na entrada da Cidade Velha.

A manifestação é organizado pelo Sindicato dos Docentes da Unifesspa (SindUnifesspa), em parceria com o Coletivo Madalenas Tuíra, Coletivo de Mulheres do PSOL/Juntas, Coletivo do Movimento dos Atingidos pela Mineração (MAM), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Coletivo de Gênero do MST e Levante Popular da Juventude.

O ato trata-se principalmente uma ação #Marabáquerrespirar, #ForaBolsonaro, ato político-cultural pela vacina, pão, saúde, educação e contra o PL-5595/20, que prevê o retorno das aulas presenciais na pandemia.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura desta quinta-feira (22), Marabá tem 17.218 casos confirmados, 351 óbitos causados pelo novo coronavírus e está atualmente com 100% dos leitos de UTI ocupados.

