Documentos para votar: saiba o que levar para local de votação em 2024

O primeiro turno das Eleições 2024 acontece neste domingo (6) e se preparar com antecedência pode evitar contratempos. Para votar, são aceitos documentos oficiais com foto para identificação do eleitor, segundo informações divulgadas pelo TSE.

Quais documentos são aceitos para votar

carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

passaporte;

certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

carteira nacional de habilitação (CNH)

O aplicativo e-Título como documento de identificação é válido somente para quem tem o cadastro biométrico. Ou seja, para os eleitores em que aparecem os dados e a fotografia no aplicativo.

Importante. Caso o eleitor queira utilizar a versão física do título eleitoral, ainda assim, é necessário levar um dos documentos com foto citamos na lista acima.

O que não é aceito

Por não apresentar foto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação. Assim, não são aceitas como documento no dia do pleito.

A apresentação da carteira de trabalho digital também não é admitida (artigo 102 da Resolução TSE nº 23.736/2024, que trata dos atos gerais do processo eleitoral). As orientações também são válidas para um eventual segundo turno, no dia 27 de outubro.

Prepare-se com antecedência

A votação será aberta a partir das 8h (horário de Brasília),

Verifique se seus documentos estão em bom estado para evitar contratempos no dia do pleito;

Organize seus documentos e esteja informado sobre sua zona e seção eleitoral.

