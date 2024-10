Curso de tecnologia e inovação acontece na Aldeia Akrãtikatêjê no Pará

(Foto:Crédito: Divulgação) – A iniciativa procura promover inclusão e capacitação a jovens e adultos indígenas moradores da Aldeia por meio de cursos específicos nas áreas de web design e audiovisual.

As aulas ocorrem às terças e quintas, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, na BR 222 KM 15 – Aldeia Akrãtikatêjê – Município de Bom Jesus do Tocantins – Pará, e estão abertas para visitação da imprensa mediante agendamento prévio.

Mais fotos disponíveis neste link

O município de Marabá/PA, por meio de uma iniciativa do ISPAC – Instituto São Paulo de Arte e Cultura, recebe o curso gratuito de informática e cultura digital Genius Lab, que oferece aulas de audiovisual e web design. Realizado pelo ISPAC, Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Google e apoio do SENAI Marabá, o curso disponibiliza 100 vagas para jovens e adultos da Aldeia Akrãtikatêjê a partir de 16 anos.

As aulas são uma oportunidade única para que os amantes da inovação e da tecnologia, e que vislumbram um futuro profissional nestas áreas, possam desenvolver suas habilidades e potencializar suas chances no mercado de trabalho.

“Ao oferecer um curso para pessoas a partir de 16 anos de idade residentes da Aldeia Akrãtikatêjê garantimos que cidadãos em diferentes fases da vida possam se beneficiar e se atualizar no campo da tecnologia. A ideia de se colocar o programa dentro deste espaço tem o intuito de ajudar a preservar e compartilhar culturas enquanto promove habilidades técnicas que podem ser aplicadas em contextos profissionais diversos”, comenta Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

Sobre o ISPAC

O ISPAC foi fundado em 2004 por uma equipe de acadêmicos, pesquisadores, realizadores e produtores culturais com grande experiência, trajetórias de sucesso e reconhecido notório saber. O objetivo deste grupo em se reunir de forma coletiva e representativa, consiste no sentido de ampliar a dimensão das suas iniciativas para novas comunidades e territórios. Assim, o Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISPAC está presente em 18 estados e em dezenas de cidades pelo país. A qualidade, relevância e legado gerado pela sua atuação foi reconhecida em diversas ocasiões, e inclusive premiada com moções de aplausos, moções de congratulações e títulos de cidadania honorária para os membros da diretoria. https://www.ispac.org.br/

Acompanhe o projeto: www.instagram.com/projetogeniuslab

SERVIÇO

Genius Lab

Início das aulas: 1 de outubro

Duração: 8 meses

Vagas: 100 vagas (2 turmas de 50 alunos cada)

Turma 1 | ter e qui | 9h às 12h

Turma 2 | ter e qui | 13h30 às 16h30

Público-alvo: Alunos da Aldeia Akrãtikatêjê, a partir de 16 anos.

Local: BR 222 KM 15 – Aldeia Akrãtikatêjê – Município de Bom Jesus do Tocantins – Pará

Informações para contato

Agência Taga

Guilherme Oliveira – guilherme@agenciataga.com.br

Valentina Dewers – valentina@agenciataga.com.br

Fonte: Diogo Locci e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2024/10:35:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...