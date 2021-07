Dois caminhões colidem de frente e uma pessoa morre no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar no resgate. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves removeu o corpo no local do acidente e o levou ao Núcleo Avançado de Paragominas. A vítima ainda não foi identificada.

Um motorista morreu em um acidente entre dois caminhões na rod. BR-010, próximo ao município de Aurora do Pará, sudeste do estado, na tarde desta segunda (26).

Acidente ocorreu no KM 233 da rodovia, próximo à Aurora do Pará.

