Três pessoas morrem durante confronto entre policiais e assaltantes nesta terça (01) no Pará

Um confronto entre policiais e um grupo de criminosos deixou três pessoas mortas no início da manhã desta terça-feira (1º), no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense. As vítimas faziam parte de um grupo que costumava praticar assaltos na cidade.

De acordo com informações obtidas pela reportagem junto a delegacia do município, os agentes da polícia receberam uma denúncia informando que o grupo estava fortemente armado e consumindo drogas no bairro Franklândia.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Durante o confronto, três criminosos foram atingidos pelos disparos e morreram. Os demais integrantes do grupo fugiram por uma região de mata.

A polícia apreendeu uma quantidade de maconha, duas armas e munições. Os policiais seguem as buscas para prender os criminosos foragidos.

