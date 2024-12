Dois criminosos que usavam madeireira para distribuir drogas são presos em Castelo dos Sonhos

O grupo autuava em Castelo dos Sonhos e Novo Progresso.(Foto:Policia Civil)

Dois membros de um grupo criminoso foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada e organização criminosa na quinta (12) e sexta-feira (13). As prisões fazem parte da terceira fase da Operação Arce Purgatio, realizada no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Transporte de caminhão

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Novo Progresso, após análise de relatórios que confirmaram a ligação dos alvos com a facção criminosa e a prática dos crimes investigados. Os detidos são Jeremias Monteiro Rodrigues e Hitalo Dhogo Lima de Sousa. A operação contou com planejamento estratégico para localizar e capturar os criminosos em situações diferentes.

Prisões

Jeremias foi preso no início da noite de quinta-feira (12), por volta das 18h30. A polícia utilizou um plano em que o suspeito foi atraído para uma suposta negociação de drogas. Ao chegar ao local combinado, foi surpreendido pela equipe policial e teve a prisão preventiva cumprida no mesmo momento. Já Hitalo foi capturado na manhã de sexta-feira, às 7h10, enquanto chegava a uma madeireira, onde trabalhava e, segundo as investigações, utilizava o espaço como ponto fixo para a distribuição de drogas. Policiais realizaram campana no local e detiveram o suspeito assim que ele chegou.

Sobre a Operação Arce Purgatio

A Operação Arce Purgatio, cujo nome significa “purificação do arco”, tem como objetivo desarticular células de um grupo criminoso que atuam na região de Novo Progresso e Castelo de Sonhos. A investigação apontou o envolvimento de Jeremias e Hitalo em ações da facção, incluindo crimes violentos e tráfico de entorpecentes.

As prisões são resultado do esforço conjunto entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário, reforçando o combate ao crime organizado na região. Os presos foram encaminhados para o sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. A operação continua em andamento, e outras ações estão previstas para os próximos dias.

Fonte:Confirma Noticia/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/08:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...